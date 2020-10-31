Неймар хочет продлить контракт с «ПСЖ» на пять лет без изменения зарплаты

28-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет продлить контракт с клубом на пять лет, сообщает Footmercato.

По информации источника, бразилец готов подписать новый пятилетний контракт на тех же финансовых условиях, что и его текущее соглашение с «ПСЖ», а именно € 36 млн в год. Неймар сказал об этом непосредственно президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи в Португалии во время розыгрыша финала Лиги чемпионов.

Сообщалось, что Неймар недоволен, что клуб всё ещё не начал переговоров по новому соглашению. Действующий договор игрока рассчитан до лета 2022 года.



Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных. С парижским клубом футболист трижды стал чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок лиги и национальный Суперкубок.