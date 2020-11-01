Аршавин — о победе «Сочи» над «Локомотивом»: Заболотный рвал и метал. Он в хорошей форме
Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Надо сказать, что Заболотный рвал и метал, забил красивый гол. А «Локомотив», видимо, дал отдохнуть своим лидерам перед Лигой чемпионов. Назвал бы победу сочинцев неожиданной, так как в последнее время они выступают не так стабильно. Скажу, что Заболотный находится в хорошей форме», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
На 14-й минуте матча Заболотный после передачи Тимофея Маргасова открыл счёт. «Сочи» набрал 22 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» (21) — на шестом месте. В матче 6-го тура «Сочи» 6 ноября встретится с «Уфой».
«Локомотив» на выезде уступил «Сочи». Миранчук забил через минуту после выхода на замену
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