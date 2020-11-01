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Аршавин — о победе «Сочи» над «Локомотивом»: Заболотный рвал и метал. Он в хорошей форме

Аршавин — о победе «Сочи» над «Локомотивом»: Заболотный рвал и метал. Он в хорошей форме
Футбол / РПЛ 0

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Надо сказать, что Заболотный рвал и метал, забил красивый гол. А «Локомотив», видимо, дал отдохнуть своим лидерам перед Лигой чемпионов. Назвал бы победу сочинцев неожиданной, так как в последнее время они выступают не так стабильно. Скажу, что Заболотный находится в хорошей форме», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

На 14-й минуте матча Заболотный после передачи Тимофея Маргасова открыл счёт. «Сочи» набрал 22 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» (21) — на шестом месте. В матче 6-го тура «Сочи» 6 ноября встретится с «Уфой».

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