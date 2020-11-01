Ван Бастен: был на пике карьеры, но всё рухнуло. Каждое действие сопровождалось болью

Бывший нападающий «Аякса» и «Милана» Марко ван Бастен поделился воспоминаниями о решении завершить карьеру в 28 лет.



«Я был на пике карьеры. Всё шло очень хорошо. Но внезапно провёл последний матч в 1993 году. Всё рухнуло. Было много боли и проблем. Можно сказать, вся моя международная карьера уместилась в пять лет. После множества операция я стал хромым. Стал инвалидом, и врачи никак не могли мне помочь. Каждое действие сопровождалось болью.



Дела шли всё хуже и хуже. Врачи перепробовали всё, но не смогли найти решение. В 1996 году был момент, когда сказал себе: «Я должен поправиться». Мы решили сделать операцию. Для спортсмена, а мне на тот момент было 32 года, это было худшим решением. Но я должен был остановить боль», — приводит слова ван Бастена The Guardian.