Ибрагимович: если продолжу играть в том же духе, потребую новый контракт

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не исключил, что останется в итальянском клубе ещё на один сезон. В межсезонье 39-летний швед подписал контракт с клубом до конца текущего сезона. В текущем сезоне Ибрагимович в четырёх матчах Серии А забил уже шесть мячей и отдал одну результативную передачу. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 16 очков.
«Когда я приехал в Милан шесть месяцев назад, клуб хотел, чтобы я подписал более долгосрочный контракт. Но я хотел быть честен с собой и попросил, чтобы соглашение действовало полгода.
Вряд ли у кого-то могут быть претензии. По окончании сезона я посмотрю на своё состояние. Но если я продолжу играть в том же духе, то потребую новый контракт. Я скажу Паоло Мальдини: «Если вы не подпишете со мной новый контракт, то я больше не выйду на поле!» — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.
- 1 ноября 2020
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