Бирхофф: даже в 39 лет Ибрагимович может многое дать команде

Бывший нападающий «Милана» Оливер Бирхофф поделился мнением о 39-летнем форварде «россонери» Златане Ибрагимовиче. В матче 6-го тура Серии А с «Удинезе» Златан забил победный мяч, а «Милан» победил со счётом 2:1. В концовке Ибрагимович ударом через себя отправил мяч в сетку ворот соперника.

В нынешнем сезоне Ибрагимович в четырёх матчах Серии А забил уже шесть мячей и отдал одну результативную передачу. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 16 очков. Ближайшего преследователя «россонери» опережают на четыре очка.

«Златан бы покинул «Милан», если бы пришё Рангник. А теперь «Милан» строит свою игру вокруг него. Ибрагимович всегда был экстраординарным чемпионом. Даже в 39 лет он может многое дать команде, зарядить игроков», — цитирует Бирхоффа La Gazzetta dello Sport.