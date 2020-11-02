«Торино» может уволить Марко Джампаоло после поражения в матче с «Лацио»

«Торино» может уволить главного тренера Марко Джампаоло после поражения в матче с «Лацио», сообщает Football Italia со ссылкой на DAZN. Встреча 6-го тура Серии А прошла в Торино на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась победой гостей со счётом 4:3. «Торино» пропустили два гола в компенсированное время.

Как сообщает источник, после матча тренер встретится с руководством клуба, которое рассматривает возможность смены тренера.

«Лацио» набрал 10 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Торино» (1) занимает 19-е место. Далее «Лацио» 4 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в Лиге чемпионов.

В следующем туре «Торино» встретится с «Дженоа». Игра пройдёт 4 ноября на стадионе «Луиджи Феррарис», начало – 19:00 мск.