Жена Семака — о трёх поражениях «Зенита»: три раза подряд убедила мужа, что так бывает

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» рассказала о реакции на неудачную серию сине-бело-голубых.
«Как вы поддержали мужа, когда «Зенит» проиграл три матча подряд?» — спросил жену тренера один из её подписчиков.
«Я три раза подряд убедила его в том, что так бывает…» — ответила Анна.
Напомним, в прошлом месяце «Зенит» потерпел три поражения подряд. Сначала подопечные Семака уступили на своём поле «Брюгге» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2), затем с аналогичным счётом проиграли дома «Рубину» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги, после чего во 2-м туре главного еврокубка в Германии их переиграла дортмундская «Боруссия» (2:0).
Накануне, 1 ноября, «Зенит» прервал серию неудач, победив в гостях «Химки» в 13-м туре чемпионата России (2:0).
- 2 ноября 2020
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