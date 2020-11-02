Грозный — основной кандидат на пост главного тренера «Ордабасы»

Фаворитом на пост главного тренера казахстанского «Ордабасы» является Вячеслав Грозный. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией, и собеседник, близкий к специалисту.

«Руководство «Ордабасы» намерено сменить главного тренера в конце нынешнего сезона. У Кахабера Цхададзе (главного тренера. — Прим. «Чемпионата») разногласия с боссом клуба. Дни специалиста в команде сочтены. В регионе хотят развивать футбол, поэтому руководство области желает видеть у руля команды тренера с именем. Ввиду былых заслуг и опыта работы в Казахстане, выбор пал Вячеслава Грозного», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник, близкий к специалисту, подтвердил эту информация и добавил, что помимо «Ордабасы» Грозный получил предложения от других казахстанских команд.

«Грозный — кандидатура высших лиц региона. Руководство очень хочет видеть украинского специалиста в команде, но есть нюансы: на данный момент у Вячеслава Викторовича сразу три предложения от казахстанских клубов», — сказал собеседник.

Последним местом работы Грозного стал карагандинский «Шахтёр», который он возглавил в конце 2019 года. Под руководством украинского тренера карагандинцы провели два матча: уступили «Тоболу» (1:3) и обыграли «Кайрат» (1:0). Специалист покинул пост главного тренера команды летом 2020 года по обоюдному согласию сторон.

Как тренер, Грозный также возглавлял «Арсенал-Киев» (2002–2004, 2010, 2018–2019), запорожский «Металлург» (2005–2006), «Терек» (2008–2009), костанайский «Тобол» (2011–2012), «Говерлу» (2013–2016), тбилисское «Динамо» (2016–2017) и павлодарский «Иртыш» (2017). Также Грозный работал помощником Олега Романцева в московском «Спартаке» (1994-1996, 1999-2002).

«Ордабасы», руководство которого хочет видеть Грозного главным тренером команды, занимает третье место в чемпионате Казахстана. У шымкентской команды 27 очков в 16 турах.