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Бывший помощник Круиффа в «Барселоне» Тони Слот скончался на 74-м году жизни

Бывший помощник Круиффа в «Барселоне» Тони Слот скончался на 74-м году жизни
Футбол / Испания 0

Нидерландский специалист Тони Брюинс Слот скончался на 74-м году жизни, сообщает пресс-служба «Барселоны». Слот работал в каталонском клубе помощником Йохана Круиффа в 80-90-е годы прошлого века. Причина смерти тренера не называется.

При Слоте «Барселона» выиграла Кубок европейских чемпионов, становилась чемпионом Испании.
Слот работал также помощником главного тренера в «Аяксе», «ПСВ», «АЗ», «Бенфике» и «Валенсии».

В августе 2019 года бронзовая статуя Круиффа была открыта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. А в августе 2020 года монумент легендарному игроку и тренеру открыли и у домашнего стадиона «Аякса». Статую в натуральную величину выполнил скульптор Ханс Йута. Установлена она у главного входа на стадион.

У домашнего стадиона «Аякса» открыли памятник Йохану Круиффу
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