У домашнего стадиона «Аякса» открыли памятник Йохану Круиффу

Рядом с домашним стадионом «Аякса» в Амстердаме открыли памятник легенде клуба Йохану Круиффу. Статуя в натуральную величину была спроектирована скульптором Хансом Йута и установлена у главного входа на стадион.

Фото можно посмотреть на странице «Аякса» в «Твиттере».

Напомним, в августе 2019 года бронзовая статуя Круиффа была открыта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.



Круифф выступал за основную команду «Аякса» с 1964 по 1973 год, после чего перешёл в «Барселону». С 1986 по 1988 год тренировал «Аякс». В составе амстердамского клуба — чемпион Нидерландов (сезон-1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1969/1970, 1971/1972, 1972/1973, 1981/1982, 1982/1983), обладатель Кубка европейских чемпионов (сезон-1970/1971, 1971/1972, 1972/1973).