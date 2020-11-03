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Бывший тренер «МЮ»: Погба не является игроком мирового уровня

Бывший тренер «МЮ»: Погба не является игроком мирового уровня
Футбол / Англия 0

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстен, который работал в штабе сэра Алекса Фергюсона, оценил игру полузащитника Поля Погба.

«У тебя может быть невероятный талант, но главное — упорный труд. Именно благодаря труду все твои качества выходят на поверхность. Мне кажется, Погба работает недостаточно усердно. Я всё время это вижу. Он действует медленно, и другие команды могут этим пользоваться.

Погба очень талантливый игрок. Все говорят, что он футболист мирового уровня. Я бы не разбрасывался подобными словами, потому что знаю много игроков прошлого и настоящего, которые заслуживают такого звания. Поль в любой форме не заслуживает таких слов. Он не оправдывает ожиданий.

Не думаю, что от него ждут слишком многого, учитывая то, каким игроком он был раньше и какие трофеи выигрывал. Мы можем рассчитывать на большее, но это зависит только от усердного труда", — цитирует Мёленстена Goal со ссылкой на Stadium Astro.

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