Франк Лебёф: лучшее место Погба сейчас — на скамейке

Чемпион мира и Европы, бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф оценил выступление «Манчестер Юнайтед» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Вчера, 1 ноября, подопечные Уле-Гуннара Сульшера на своём поле проиграли Арсеналу со счётом 0:1.

«Я не знаю, есть ли объяснение нынешней форме „МЮ“. Перед этим они одержали случайную победу над „Лейпцигом“, им повезло. Но в Премьер-лиге „Манчестер Юнайтед“ показывает себя недостаточно хорошо. Уровень резко падает.

Было странно видеть такую расстановку в полузащите. Сульшер хотел, чтобы Погба действовал в центре, а это стало проблемой, поэтому во втором тайме он поставил его практически на левый фланг. Он не знает, что делать с Погба. Сульшеру нужно переосмыслить позицию Поля. Возможно, лучшее место для него сейчас — на скамейке", — цитирует Лебёфа Goal со ссылкой на ESPN FC.

Манкунианцы в шести играх набрали 7 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ.