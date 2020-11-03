Стала известна сумма, которую «Барселона» предложит «Манчестер Сити» за Эрика Гарсию

В зимнее трансферное окно «Барселона» предпримет новую попытку подписать защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию.

По информации Sport.es, каталонцы предложат «горожанам» за футболиста € 8 млн евро. Гарсия является приоритетной трансферной целью «Барселоны», на переходе настаивает главный тренер Рональд Куман.

Однако в этой ситуации может сыграть экономический аспект. Клуб планирует значительное сокращение зарплат персонала. Если сине-гранатовым удастся сохранить бюджет, то трансфер пройдёт без особых трудностей. В противном случае переход Эрика будет под угрозой, и его могут отложить до лета 2021 года, когда у Гарсии закончится контракт с «Манчестер Сити».

Гарсия — воспитанник «Барселоны». В 2016 году перешёл в систему «Манчестер Сити» за € 1,7 млн, выступая за команды «горожан» U17 и U23. В нынешнем сезоне он провёл за английский клуб две встречи в АПЛ.