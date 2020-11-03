Хоакин: не нанял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала!

39-летний полузащитник «Бетиса» Хоакин поделился мнением о работе под руководством Рональда Кумана, ныне возглавляющего «Барселону», в сезоне-2007/2008 в «Валенсии».

«Куман? Это был не лучший и не самый приятный опыт в моей спортивной карьере, но как я всегда говорю: нужно выжимать лучшее из всего, что произошло. Я не хочу говорить об этой проблеме, потому что, честно говоря, то, что там произошло, меня задело, мне было довольно плохо.

Подписал бы я его тренером в «Бетис»? Не взял бы даже в качестве обслуживающего персонала! К счастью, это длилось недолго, и мы смогли спасти год, финишировав настолько достойно, насколько это возможно, потому что год был сложным.

Пожму ли я ему руку при встрече? Думаю, что ни я, ни он не собираемся это делать», — цитирует Хоакина Marca.

На момент назначения Кумана в 2007 году «Валенсия» шла на 4-м месте в чемпионате Испании, но под руководством нидерландского специалиста результаты команды ухудшились. В апреле 2008 года «Валенсия» со счётом 1:5 уступила «Атлетику» и опустилась на 16-е место в турнирной таблице — в двух очках от зоны вылета, после чего Куман был уволен. При этом он сумел выиграть с «Валенсией» Кубок Короля, переиграв в финале со счётом 3:1 «Хетафе».