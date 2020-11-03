Сёмин: Миранчуку нужно давать веские основания для игры в основе «Аталанты»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку следует предоставлять больше игровой практики.
«То, что Миранчук мало играет в составе «Аталанты», — проблема. Теряется игровая практика, но нужно давать более веские основания для игры в основе. Надеемся, что в ближайшее время Лёша будет играть. Один шанс, который ему предоставили, он использовал.
Выпадет ли такой шанс на сегодняшний матч, я не знаю, я же не Гасперини и не могу сказать, что у него в голове. Но второй шанс Миранчуку должны предоставить. Повторюсь, первый он уже использовал», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн. Алексей подписал с итальянским клубом соглашение до лета 2024 года. За это время он вышел в составе команды один раз в Лиге чемпионов и забил гол.
- 3 ноября 2020
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:42
-
13:27
-
13:26
-
13:21
-
13:13
-
12:59
-
12:58
-
12:51
-
12:44
-
12:33
-
12:28
-
11:52
-
11:38
-
11:15
-
11:07
-
11:00
-
10:41
-
10:32
-
10:12
-
10:05
-
09:54
-
09:43
-
09:40
-
08:58
-
08:33
-
08:30
-
07:51
-
07:34
-
07:19
-
07:01
-
06:47
-
06:27