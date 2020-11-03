Сёмин: Миранчуку нужно давать веские основания для игры в основе «Аталанты»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку следует предоставлять больше игровой практики.



«То, что Миранчук мало играет в составе «Аталанты», — проблема. Теряется игровая практика, но нужно давать более веские основания для игры в основе. Надеемся, что в ближайшее время Лёша будет играть. Один шанс, который ему предоставили, он использовал.



Выпадет ли такой шанс на сегодняшний матч, я не знаю, я же не Гасперини и не могу сказать, что у него в голове. Но второй шанс Миранчуку должны предоставить. Повторюсь, первый он уже использовал», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн. Алексей подписал с итальянским клубом соглашение до лета 2024 года. За это время он вышел в составе команды один раз в Лиге чемпионов и забил гол.