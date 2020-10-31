Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гасперини: Миранчук приехал совершенно из другой лиги, ему нужно время на адаптацию

Гасперини: Миранчук приехал совершенно из другой лиги, ему нужно время на адаптацию
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос, почему российский полузащитник Алексей Миранчук до сих пор не дебютировал в Серии А.

«Алексей Миранчук — один из тех игроков, кто только приехал совершенно из другой лиги. Ему нужно время, чтобы адаптироваться, так что на данный момент это больше вариант для игры со скамейки запасных», — цитирует Гасперини Football Italia.

Алексей принял участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Мидтьюлланном» (4:0). Россиянин вышел на поле на 80-й минуте и успел забить гол до завершения матча.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн. Алексей подписал с итальянским клубом соглашение до лета 2024 года. 25-летний футболист сборной России — воспитанник «Локомотива».

«Аталанта» на выезде обыграла «Кротоне». Алексей Миранчук на поле не вышел
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020