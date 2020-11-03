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Видео: гол Вагнера Лава в чемпионском матче «Кайрата»

Видео: гол Вагнера Лава в чемпионском матче «Кайрата»
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав, известный российским болельщикам по выступлению за ЦСКА, забил гол в матче 17-го тура с «Ордабасы», ставшем для команды чемпионским. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и завершилась со счётом 3:1.

Бразилец вывел хозяев вперёд на 36-й минуте матча, получив мяч рядом со штрафной площадью, переиграв защитника и отправив мяч в ближний угол. Впоследствии «Кайрат» удвоил преимущество, во втором тайме гости сократили отставание, однако хозяева забили вновь.

Видео гола Вагнера Лава доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

«Кайрат» стал чемпионом Казахстана впервые за 16 лет. В последний раз команда брала титул в 2004 году. В последние несколько сезонов победителем первенства становилась «Астана».

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