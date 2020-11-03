Карло Анчелотти: с Хамесом та же история, что с Роналдо

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти оценил выступление атакующего полузащитника Хамеса Родригеса на старте сезона, упомянув при этом знаменитого бразильского нападающего Роналдо.
«Когда мы подписали Хамеса, все переживали о его физическом состоянии и о том, как он будет справляться с интенсивностью игры в Премьер-лиге. Знаете сколько спринтов у него было в четырёх первых матчах? Семь! Результативных передач и голов у него было больше, чем спринтов. О чём тут говорить? Чего мы ожидаем от игрока на поле?
Когда я работал в «Милане», мы взяли Роналдо. Когда он приехал, то весил 100 кг. Перед первым матчем я сказал ему: «Ты знаешь, что я не могу выпустить тебя. Тебе нужно сбросить вес». Он ответил: «Чего вы хотите от меня на поле? Чтобы я забивал или бегал? Если хотите, чтобы я бегал, оставьте меня на скамейке, если хотите голов, то выпустите меня на поле!»
Я выпустил его. Он не бегал, но забил два гола. С Хамесом та же история", — цитирует Анчелотти France Football.
Хамес провёл 6 матчей за «Эвертон», в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
- 3 ноября 2020
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