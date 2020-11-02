Анчелотти: Иско — прекрасный игрок, и у меня фантастические воспоминания о нём

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти ответил на вопрос, хотел ли он приобрести полузащитника мадридского «Реала» Иско.

«Иско — прекрасный игрок, и у меня фантастические воспоминания о нём. Но сейчас я, честно говоря, не думаю об этом. Я сосредоточен на важной неделе, в которой нам придётся плотно заниматься восстановлением игроков и подготовкой к матчу с „Манчестер Юнайтед“, — цитирует Анчелотти Mirror.

Напомним, Иско выступал под руководством Анчелотти в «Королевском клубе» с 2013 по 2015 год. После прихода в английский клуб итальянский специалист оформил трансфер бывшего игрока «Реала» Хамеса Родригеса.

Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». В составе «сливочных» футболист завоевал 16 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, национальный Кубок и четыре Кубка Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в пяти матчах испанской Примеры и не отметился результативными действиями. В общей сложности он провёл на поле 177 минут.

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