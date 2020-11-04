Фелиш нанёс больше ударов по воротам за матч, чем все игроки «Локомотива» вместе взятые

В Москве на стадионе «РЖД Арена» прошёл матч 3-го тура группы А Лиги чемпионов УЕФА. «Локомотив» и «Атлетико» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе мадридского клуба отличился Хосе Мария Хименес. Единственный гол за «Локомотив» забил Антон Миранчук.

Как сообщается в «твиттере» OptaJose, форвард «Атлетико» Жоау Фелиш нанёс пять ударов по воротам «Локомотива». Это на один удар больше, чем все футболисты «железнодорожников» нанесли по воротам мадридского клуба.

«Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали два очка. «Атлетико» (4) — на втором месте. В следующем туре «Локомотив» вновь встретится с «Атлетико». Игра пройдёт 25 ноября в Мадриде.