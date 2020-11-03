Можем мы с топами играть! «Локомотив» заслужил ничью с «Атлетико»

«Локомотив» опять очень солидно сыграл с топовым соперником из Европы! Если в матче с «Баварией» команде Марко Николича не повезло, то сегодня красно-зелёные всё-таки удержали ничью с «Атлетико». Теперь у «железнодорожников» два очка и хорошие перспективы в борьбе за третье место. А, может, и за второе. Всё возможно, если «Локомотив» покажет такой же футбол в Мадриде.

Главные события матча «Локомотив» – «Атлетико»:

— В матче с «Атлетико» впервые в стартовом составе «Локомотива» вышел новичок Слободан Райкович. Этому поспособствовали травма Ведрана Чорлуки и неудачная игра в Сочи Виталия Лысцова, чьи ошибки привели к обоим пропущенным мячам. Отсутствовал в заявке хозяев и Станислав Магкеев, получивший повреждение на разминке перед встречей с «Баварией».

Симеоне – жук. Всегда хвалит наши клубы и не проигрывает. 7 матчей в России – 0 поражений А свой первый матч против сборной СССР он провёл ещё когда был игроком, извините, «Пизы».

— При счёте 0:0 «Атлетико» не ставил неразрешимых задач перед «Локомотивом». Испанцы не давили высоким прессингом, атаковали в основном за счёт длинных передач и кроссов. Какой-то креатив исходил только от форвардов: смещений Жоау Фелиша в глубину на фланг и передач накоротке Луиса Суареса, добавившего новой команде чуть-чуть барселонского стиля. Напряжение в штрафной Маринато Гильерме возникало, прежде всего, после стандартов. Тем обиднее было пропустить. Эктор Эррера, который в сентябре едва не оказался в «Зените» (вместо мексиканца взяли в итоге Вендела) свободно навесил, когда, казалось, что «Локо» отбился после углового, а Мурило не среагировал на рывок в штрафную защитника Хосе Хименеса.

— К чести «железнодорожников» они почти сразу отыгрались, выдав неплохой отрезок в атаке. Система VAR помогла французскому судье Бенуа Бастьену определить, что тот же Эррера сыграл рукой в своей штрафной, намеренно увеличив площадь тела. Более того, Суарес заработал глупую жёлтую карточку, пытаясь надавить на арбитра, пока тот смотрел телевизор. Антон Миранчук здорово исполнил пенальти: пробил в один угол, тогда как Ян Облак прыгнул в другой. Миранчук снова забил топ-клубу – до этого он поразил ворота «Баварии».

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— В целом первый тайм прошёл по сценарию Николича, разве что в концовке, когда испанцы включились на сто процентов, было непросто. Больше всего проблем создавал Киран Триппьер: Миранчук не очень хорошо отрабатывал обороне при регулярных подключениях англичанина. «Атлетико» выиграл эти 45 минут по ударам – 6:2 (в створ – 2:1). Лучший момент имел Анхель Корреа, чьё открывание между линиями прозевали игроки центральной оси «Локомотива»: аргентинец попал в перекладину.

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— После перерыва «Атлетико» стал таким, каким мы его и привыкли видеть. Команда Диего Симеоне зажала в тиски команду Николича, окончательно забывшую о контригре. Быстро комбинировала, забирала подборы. Очень хорошо на замену вышел подвижный Коке, а главной фигурой на поле стал Фелиш. Вся опасность исходила от молодого португальца. Он создал голевой момент для Суареса, сам дважды мог забить. Гильерме совершил два очень красивых сейва! Фелиш за полтайма сделал 20 касаний мяча, тогда как за всю первую половину у него было 23.

— Важное решение Николича по такой игре – замена Фёдора Смолова на Рифата Жемалетдинова. У «Локомотива» прибавилось игроков в средней линии, благодаря смещению туда Владислава Игнатьева, после чего «Атлетико» стало труднее доставлять мяч в зоны для ударов. «Железнодорожники» играли на ничью, но провели контрвыпад, напомнивший атаку из матча с «Баварией». Только на этот раз Зе Луиш захотел поделиться мячом с Жемалетдиновым (защитник это прочитал) вместо того, чтобы попытаться пробить.

— Последние минуты матча – сплошные эмоции! «Атлетико» штурмовал ворота «Локомотива», Николич прыгал на бровке и готов был разорвать судью, пропустившего фол испанцев перед опасной атакой. Во втором тайме испанцы значительно превзошли хозяев по ударам – 8:2 (в створ – 4:0), но разве кто-то скажет, что «железнодорожники» не заслужили ничьей?