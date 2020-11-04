В загребском «Динамо» вспышка коронавируса. Предполагают, что игроки заразились в Москве

Ещё один соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы столкнулся с кадровыми проблемами. В этот раз без ряда игроков осталось загребское «Динамо».



Как сообщает Sportske Novosti, вслед за главным тренером Зораном Мамичем положительный результат теста на коронавирус получили четыре футболиста команды. Существует предположение, что игроки хорватского клуба могли заразиться в Москве, где на прошлой неделе встречались с ЦСКА (0:0). Утверждается, что в отеле, где останавливалась команда, несерьёзно отнеслись к мерам безопасности, а работники не носили масок.



Завтра, 5 ноября, «Динамо» предстоит сыграть в 3-м туре группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом», где также была выявлена вспышка коронавируса. Матч пройдёт в Загребе. Начало – в 23:00 мск.

Восемь представителей «Вольфсберга» сдали положительные тесты на коронавирус