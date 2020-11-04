Восемь представителей «Вольфсберга» сдали положительные тесты на коронавирус

В ходе тестирования «Вольфсберга» перед матчем 3-го тура групповой стадии Лиги Европы с загребским «Динамо» стало известно, что восемь представителей клуба заражены коронавирусом. Они были изолированы от команды и помещены на домашний карантин, сообщает пресс-служба австрийцев. Местные органы здравоохранения были немедленно проинформированы о результатах теста



В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы австрийский «Вольфсберг» победил нидерландский «Фейеноорд» со счётом 4:1. Команда набрала 4 очка и вышла на первое место в турнирной таблице. В предыдущем матче загребское «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:0. «Динамо» набрало два очка и расположилось на третьем месте в группе K.

«Вольфсберг» разгромил «Фейеноорд» благодаря трём голам с пенальти