Агент Миранчука прокомментировал продление контракта игрока с «Локомотивом»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал продление контракта игрока с клубом до 2024 года.



«Надо отдать должное клубу и руководству за понимание, терпимость и взаимное уважение при переговорах. Интересы игрока были приняты во внимание. Все остались при своих, все довольны. Что касается перехода в Европу, то „Локомотив“ открыт для предложений из европейских чемпионатов, клуб готов к диалогу. Все предложения будут рассмотрены индивидуально, будет вестись поиск компромиссных решений в зависимости от желания игрока и „Локо“.

Антон, как и Алексей, с огромным уважением относится к клубу, который его воспитал. Предложения из России он не рассматривал. Его желанием было продолжать карьеру здесь», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.