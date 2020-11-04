Агент Миранчука прокомментировал продление контракта игрока с «Локомотивом»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал продление контракта игрока с клубом до 2024 года.
«Надо отдать должное клубу и руководству за понимание, терпимость и взаимное уважение при переговорах. Интересы игрока были приняты во внимание. Все остались при своих, все довольны. Что касается перехода в Европу, то „Локомотив“ открыт для предложений из европейских чемпионатов, клуб готов к диалогу. Все предложения будут рассмотрены индивидуально, будет вестись поиск компромиссных решений в зависимости от желания игрока и „Локо“.
Антон, как и Алексей, с огромным уважением относится к клубу, который его воспитал. Предложения из России он не рассматривал. Его желанием было продолжать карьеру здесь», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 4 ноября 2020
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