«Локомотив» продлил контракт с Антоном Миранчуком
«Локомотив» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком. Новое соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до 2024 года.
Миранчук — воспитанник «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» полузащитник дебютировал в 2013 году. За восемь сезонов в составе московской команды Антон провёл 119 матчей, забил 28 голов и отдал 16 результативных передач. По итогам сезона-2018/2019 Миранчук стал лучшим бомбардиром «Локомотива» и был признан лучшим футболистом команды. Прошлое соглашение полузащитника с «Локомотивом» было рассчитано до лета 2021 года.
Московский «Локомотив» набрал 21 очко в 13 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 4 ноября 2020
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