Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» продлил контракт с Антоном Миранчуком

«Локомотив» продлил контракт с Антоном Миранчуком
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком. Новое соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до 2024 года.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» полузащитник дебютировал в 2013 году. За восемь сезонов в составе московской команды Антон провёл 119 матчей, забил 28 голов и отдал 16 результативных передач. По итогам сезона-2018/2019 Миранчук стал лучшим бомбардиром «Локомотива» и был признан лучшим футболистом команды. Прошлое соглашение полузащитника с «Локомотивом» было рассчитано до лета 2021 года.

Московский «Локомотив» набрал 21 очко в 13 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020