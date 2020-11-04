«Локомотив» продлил контракт с Антоном Миранчуком

«Локомотив» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком. Новое соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до 2024 года.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» полузащитник дебютировал в 2013 году. За восемь сезонов в составе московской команды Антон провёл 119 матчей, забил 28 голов и отдал 16 результативных передач. По итогам сезона-2018/2019 Миранчук стал лучшим бомбардиром «Локомотива» и был признан лучшим футболистом команды. Прошлое соглашение полузащитника с «Локомотивом» было рассчитано до лета 2021 года.

Московский «Локомотив» набрал 21 очко в 13 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.