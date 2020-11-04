Гончаренко: Эджуке может выйти в стартовом составе ЦСКА на матч с «Фейеноордом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что нападающий Чидера Эджуке может выйти в стартовом составе московской команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом».



«Опыт выступления в чемпионате Нидерландов — одна из причин, почему Эджуке может завтра получить больше игрового времени. Он у нас вышел на замену в матче с «Ротором», потому что до этого выглядел тяжеловато. Но завтра он может появиться с первых минут. Он действительно лучше знаком с чемпионатом Нидерландов и «Фейеноордом», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА состоится завтра, 5 ноября, в Роттердаме (Нидерланды). Начало встречи — в 23:00 мск.