Гончаренко: Эджуке может выйти в стартовом составе ЦСКА на матч с «Фейеноордом»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что нападающий Чидера Эджуке может выйти в стартовом составе московской команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом».
«Опыт выступления в чемпионате Нидерландов — одна из причин, почему Эджуке может завтра получить больше игрового времени. Он у нас вышел на замену в матче с «Ротором», потому что до этого выглядел тяжеловато. Но завтра он может появиться с первых минут. Он действительно лучше знаком с чемпионатом Нидерландов и «Фейеноордом», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА состоится завтра, 5 ноября, в Роттердаме (Нидерланды). Начало встречи — в 23:00 мск.
Гончаренко: не скажу, что матч с «Фейеноордом» будет открытым, но должно быть интересно
- 4 ноября 2020
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