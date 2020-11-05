«Наполи» и «Байер» добыли волевые победы в Лиге Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА итальянский «Наполи» не без труда обыграл хорватскую «Риеку». Встреча проходила на стадионе «Руевица» в Риеке и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Хозяева открыли счёт на 13-й минуте — отличился Роберт Мурич. «Наполи» ответил голом Диего Демме в конце первого тайма, после чего в основном атаковал. Один из подобных навалов завершился автоголом Филипа Браута.
Благодаря победе подопечные Дженнаро Гаттузо возглавили турнирную таблицу группы F, в которой также соревнуются «АЗ» и «Реал Сосьедад».
В параллельном матче группы С встречались израильский «Хапоэль Б-Ш» и немецкий «Байер». Гости из Германии одержали волевую победу со счётом 4:2. Дубль на счету Леона Бэйли.
Результаты других матчей 3-го тура Лиги Европы:
«Реал Сосьедад» (Испания) — «АЗ» (Нидерланды) — 1:0
«Рапид» (Австрия) — «Дандолк» (Шотландия) — 4:3
«Лех» (Польша) — «Стандард» (Бельгия) — 3:1
«Бенфика» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 3:3
ПАОК (Греция) — ПСВ (Нидерланды) — 4:1
«Рома» (Италия) — «ЧФР (Румыния) — 5:0
»Лудогорец" (Болгария) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 1:3
«Славия» (Чехия) — «Ницца» (Франция) — 3:2
«Сивасспор» (Турция) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:0
«Омония» (Кипр) — «Гранада» (Испания) — 0:2
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