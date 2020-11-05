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«Наполи» и «Байер» добыли волевые победы в Лиге Европы

«Наполи» и «Байер» добыли волевые победы в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА итальянский «Наполи» не без труда обыграл хорватскую «Риеку». Встреча проходила на стадионе «Руевица» в Риеке и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева открыли счёт на 13-й минуте — отличился Роберт Мурич. «Наполи» ответил голом Диего Демме в конце первого тайма, после чего в основном атаковал. Один из подобных навалов завершился автоголом Филипа Браута.

Благодаря победе подопечные Дженнаро Гаттузо возглавили турнирную таблицу группы F, в которой также соревнуются «АЗ» и «Реал Сосьедад».

В параллельном матче группы С встречались израильский «Хапоэль Б-Ш» и немецкий «Байер». Гости из Германии одержали волевую победу со счётом 4:2. Дубль на счету Леона Бэйли.

Результаты других матчей 3-го тура Лиги Европы:

«Реал Сосьедад» (Испания) — «АЗ» (Нидерланды) — 1:0

«Рапид» (Австрия) — «Дандолк» (Шотландия) — 4:3

«Лех» (Польша) — «Стандард» (Бельгия) — 3:1

«Бенфика» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 3:3

ПАОК (Греция) — ПСВ (Нидерланды) — 4:1

«Рома» (Италия) — «ЧФР (Румыния) — 5:0

»Лудогорец" (Болгария) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 1:3

«Славия» (Чехия) — «Ницца» (Франция) — 3:2

«Сивасспор» (Турция) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:0

«Омония» (Кипр) — «Гранада» (Испания) — 0:2

Лига Европы. Группа F. 3-й тур
05 ноября 2020, четверг. 20:55 МСК
Риека
Риека, Хорватия
Окончен
1 : 2
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Мурич – 13'   1:1 Демме – 43'   1:2 Браут – 62' (автогол)
Лига Европы. Группа C. 3-й тур
05 ноября 2020, четверг. 20:55 МСК
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Окончен
2 : 4
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Бэйли – 5'   1:1 Аколатсе – 11'   2:1 Аколатсе – 25'   2:2 Дадья – 38' (автогол)   2:3 Бэйли – 75'   2:4 Вирц – 88'
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