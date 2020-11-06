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Хамес Родригес готовится к матчу с «Манчестер Юнайтед»

Хамес Родригес готовится к матчу с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Плеймейкер «Эвертона» Хамес Родригес восстановился после травмы и готов сыграть с находящимся под давлением «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти сообщил о том, что колумбиец полон решимости сыграть завтра, 7 ноября, с манкунианцами.

«Хамес сказал, что он готов на сто процентов. У меня есть некоторые сомнения на этот счёт, но это не имеет значения, поскольку я привык доверять своим игрокам», — приводит слова итальянца Sky Sports.

Родригес пропустил игру 7-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед (2:1). В шести играх стартовавшего сезона на его счету 3 гола и 3 голевых передачи.

Матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 7 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, начало встречи — в 15:30 мск.

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