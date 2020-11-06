Клопп: матч с «Манчестер Сити» является самой сложной игрой в мире футбола

В воскресенье, 8 ноября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».



Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей игры.



«Очень сложная игра, надеюсь, для обеих команд. В этом году так много всего изменилось, что нельзя проводить параллели с прошлым или позапрошлым годами.



Мне нравятся такие матчи, нравится подготовка, но это не облегчает нашей участи. Воскресный матч будет действительно сложной задачей для нас.



Мы проиграли в гостевой игре «Сити» в прошлом году (0:4), но этот матч следует рассматривать отдельно от остальных, потому что за три дня до игры мы стали победителями АПЛ.



Неважно, играем мы дома или на выезде. Важно, чтобы мы боролись, придерживаясь плана, были храбрыми, играли в футбол и защищались изо всех сил. Тогда у нас будет шанс. Это самая сложная игра в мире футбола», – приводит слова немецкого специалиста Liverpool Echo.



«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проведут свой воскресный матч на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало игры — в 19:30 мск.

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