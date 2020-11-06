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Клопп: судьба чемпионской гонки не будет решена в матче с «Манчестер Сити»

Клопп: судьба чемпионской гонки не будет решена в матче с «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

8 ноября состоится центральный матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Что бы ни случилось в воскресенье, это не решит судьбу всего чемпионата. Многое ещё может произойти. Вам как команде необходимо везение. Нужно, чтобы вам везло с отсутствием травм, нужно находить способ обыгрывать следующего соперника каждые три дня. Мы должны стараться изо всех сил, чтобы победить, но, к счастью для нас, такое требование было всегда», — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт «Ливерпуля».

После семи туров «Ливерпуль» находится на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 16 очками в активе. «Манчестер Сити» (11) — на 10-м месте.

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