Клопп: судьба чемпионской гонки не будет решена в матче с «Манчестер Сити»

8 ноября состоится центральный матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции высказался о чемпионской гонке в АПЛ.
«Что бы ни случилось в воскресенье, это не решит судьбу всего чемпионата. Многое ещё может произойти. Вам как команде необходимо везение. Нужно, чтобы вам везло с отсутствием травм, нужно находить способ обыгрывать следующего соперника каждые три дня. Мы должны стараться изо всех сил, чтобы победить, но, к счастью для нас, такое требование было всегда», — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт «Ливерпуля».
После семи туров «Ливерпуль» находится на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 16 очками в активе. «Манчестер Сити» (11) — на 10-м месте.
- 6 ноября 2020
-
20:00
-
19:57
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:38
-
19:31
-
19:23
-
19:14
-
19:05
-
19:01
-
18:44
-
18:43
-
18:36
-
18:36
-
18:28
-
18:22
-
18:21
-
18:15
-
18:14
-
18:08
-
17:57
-
17:53
-
17:48
-
17:43
-
17:40
-
17:31
-
17:25
-
17:22
-
17:16
-
17:12
-
17:00
-
16:52
-
16:44
-
16:42