«Вердер» в четвёртый раз подряд сыграл вничью в Бундеслиге

В Бремене на стадионе «Везерштадион» завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги. «Вердер» сыграл вничью с «Кёльном». Встреча закончилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд на 67-й минуте. Никлас Мойсандер отправил мяч в собственные ворота. Но на 82-й минуте хозяева сравняли счёт, отличился Леонардо Биттенкорт, реализовавший пенальти.

Для «Вердера» эта ничья стала уже четвёртой подряд. Клуб из Бремена набрал 10 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» (3) занимает 16-ю строчку.

В следующем туре «Вердер» сыграет в гостях с «Баварией», а «Кёльн» будет принимать «Унион Берлин».