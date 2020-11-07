Арбитр Федотов: судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» при счёте 2:2

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод, который произошёл в матче «Урал» — «Спартак» (2:2).



«Судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» при счёте 2:2 на 85-й минуте. Чем этот момент отличается от эпизода во вчерашнем матче между «Сочи» и «Уфой» на Кротове, когда был назначен 11-метровый удар? Там ведь было то же самое! Маслов не успевал к мячу, и дальше наступает на ногу Бикфалви. У игрока «Урала» голеностоп даже вправо ушёл, то есть там точно был удар. То, что Бикфалви уже пробил, никого волновать не должно, это нарушение.



Кукуян заигрался. Он поднял планку единоборств, которую не может выдержать. Маслов бежал в игрока, подбил ногу, что в центре поля, что в штрафной – это нарушение. Для Кукуяна это не фол, так как он считает это допустимой планкой единоборств. Но почему тогда был назначен 11-метровый на Мозесе, почему через несколько минут Кукуян назначил опасный штрафной после фола Айртона на левом фланге за абсолютно такой же эпизод? Там ведь такой же момент», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

И. Федотов: первый гол «Спартака» «Уралу» надо было отменить и назначить пенальти