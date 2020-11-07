Лондонский «Арсенал» ведёт переговоры с Собослаи
«Арсенал» ведёт переговоры с полузащитником «Ред Булл Зальцбург» Домиником Собослаи, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Лондонский клуб собирается купить венгра зимой. «Арсенал» готовит Собослаи контракт до 2025 года. Венгерским хавбеком интересуется также «Милан». «Зальцбург» может продать футболиста в январе.
Собослаи перешёл в «Зальцбург» зимой 2018 года из австрийского «Лиферинга». Нынешний контракт игрока с клубом действителен до 31 мая 2022 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 12 матчей во всех турнирах, стал автором 5 забитых мячей и отдал 8 результативных передач.
Ранее сообщалось об интересе к Собослаи со стороны «Пари Сен-Жермен». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в € 25 млн.
«Арсенал», «ПСЖ» и «Милан» интересуются хавбеком «Ред Булл Зальцбург» Собослаи
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