«Арсенал», «ПСЖ» и «Милан» интересуются хавбеком «Ред Булл Зальцбург» Собослаи

Лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах 19-летнего венгерского полузащитника «Ред Булл Зальцбург» Доминика Собослаи, сообщает журналист Ману Лонжон в «Твиттере».

По данным источника, «канонирам» предстоит побороться за хавбека с «Пари Сен-Жермен» и «Миланом». Сообщается, что стоимость трансфера может составить 25–30 млн.

Собослаи перешёл в «Зальцбург» зимой 2018 года из австрийского «Лиферинга». Нынешний контракт игрока с клубом действителен до 31 мая 2022 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 37 матчей во всех турнирах, стал автором 10 забитых мячей и отдал 16 результативных передач.

В матче 29-го тура чемпионата Австрии «Зальцбург» разгромил венский «Рапид» со счётом 7:2, Собослаи стал автором одного забитого мяча.