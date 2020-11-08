«Парма» с Эрнани, Осорио и Бруну Алвешем сыграла вничью с «Фиорентиной»
В матче 7-го тура итальянской Серии А «Парма» сыграла вничью с «Фиорентиной». Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 0:0.
В стартовом составе «Пармы» на поле вышли бывший футболисты петербургского «Зенита»: Йордан Осорио, Бруну Алвеш и Эрнани.
«Парма» набрала 6 очков в семи матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Фиорентина» (8) на 12-м месте.
Рекомендуем вам
- 8 ноября 2020
-
00:57
-
00:52
-
00:38
-
00:35
-
00:32
-
00:16
- 7 ноября 2020
-
23:46
-
23:39
-
23:29
-
23:21
-
23:15
-
23:03
-
22:46
-
22:32
-
22:29
-
22:28
-
22:22
-
22:17
-
22:12
-
22:06
-
21:57
-
21:45
-
21:40
-
21:29
-
21:27
-
21:13
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
20:52
-
20:52
-
20:48
-
20:34
-
20:23
-
20:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам