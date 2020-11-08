«Парма» с Эрнани, Осорио и Бруну Алвешем сыграла вничью с «Фиорентиной»

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Парма» сыграла вничью с «Фиорентиной». Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 0:0.

В стартовом составе «Пармы» на поле вышли бывший футболисты петербургского «Зенита»: Йордан Осорио, Бруну Алвеш и Эрнани.

«Парма» набрала 6 очков в семи матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Фиорентина» (8) на 12-м месте.