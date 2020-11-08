«Химки» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 8 ноября, состоится матч «Химки» — «Рубин». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Рубин».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург). В бригаду войдут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

«Химки» набрали 9 очков в 13 матчах и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (21) — на 9-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 13 встречах набравший 28 очков. В тройку лидеров входят «Спартак» (28) и «Зенит» (27).