Гончаренко: Гайч с «Ростовом» провёл один из лучших матчей за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итог матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Солидное преимущество по голевым моментам. По предголевым – тоже. Группа атаки не всегда вовремя заходила в штрафную площадь – так что много били издалека. Гола два, но предпосылок к голам создали гораздо больше. В защите действовали качественно, нашли баланс.

Гайч? Взаимодействия, открывания – в этом надо прибавлять. Но уже создавал голевые моменты, один из лучших его матчей за ЦСКА. В целом из него можно вытягивать больше голевых моментов.

Почему нет такой свежести в Лиге Европы? Давайте не будем сравнивать РПЛ и Лигу Европы. С соперниками, за исключением «Фейеноорда», мы смотрелись лучше. Отличия разве в том, что другие соперники сильнее прессингуют на протяжении всего матча», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.