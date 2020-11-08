ЦСКА обыграл «Ростов» и стал единоличным лидером РПЛ

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА переиграл «Ростов». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

На 20-й минуте Константин Кучаев с линии штрафной пробил по воротам, мяч ударился в ногу защитника и полетел в противоход Сергею Песьякову, залетев в ворота. На 60-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота ЦСКА за фол Виктора Васина. Роман Ерёменко не реализовал 11-метровый удар. Ерёменко пробил по центру, Акинфеев завалился вправо, но ногой отбил мяч. Преимущество «армейцев» удвоил Фёдор Чалов. Алан Дзагоев выполнил передачу на Чалова перед штрафной, Фёдор обыграл Терентьева и точно пробил низом в дальний угол.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным (Москва). В бригаду входили ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).



«Ростов» набрал 23 очка в 13 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (31) — на 1-м месте. В тройку лидеров входят также «Спартак» (28) и «Зенит» (27), однако красно-белые уже сыграли матч 14-го тура чемпионата России.