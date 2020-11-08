Хет-трик Мхитаряна принёс «Роме» победу над «Дженоа»

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Рома» обыграла «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В концовке первого тайма счёт открыл полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, ему ассистировал Жордан Верету. В начале второго тайма равновесие в счёте восстановил Марко Пьяца с передачи Джанлуки Скамакки. На 66-й минуте Мхитарян оформил дубль, а на 85-й забил третий гол в ворота «Дженоа».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ему помогали судьи на линиях Алессио Тольфо и Доменико Рокка. Резервный арбитр — Марко Серра.

«Рома» набрала 14 очков в семи матчах и поднялась на третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Дженоа» (5) занимает 18-е место.