Жезус — о ничьей с «Ливерпулем»: не лучший результат для нас
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус прокомментировал итоги матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Поединок завершился со счётом 1:1, и бразильский форвард «горожан» отметился голом.
«Это была отличная игра. Мы знаем, что они много работают и у них большое количество потрясающих игроков. Однако у нас был шанс выиграть матч.
Обе команды хотели победить. В таких матчах нужно контролировать мяч больше соперника. Мы должны продолжать так играть и стараться реализовывать свои моменты. Результат не очень хорош для нас, а может быть и для них», — приводит слова бразильца BBC.
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» (17) — на 2-м месте.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Супергол и два пенальти
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