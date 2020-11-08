Жезус — о ничьей с «Ливерпулем»: не лучший результат для нас

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус прокомментировал итоги матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Поединок завершился со счётом 1:1, и бразильский форвард «горожан» отметился голом.



«Это была отличная игра. Мы знаем, что они много работают и у них большое количество потрясающих игроков. Однако у нас был шанс выиграть матч.



Обе команды хотели победить. В таких матчах нужно контролировать мяч больше соперника. Мы должны продолжать так играть и стараться реализовывать свои моменты. Результат не очень хорош для нас, а может быть и для них», — приводит слова бразильца BBC.



Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» (17) — на 2-м месте.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Супергол и два пенальти