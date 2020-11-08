Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Супергол и два пенальти

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Этихад» и завершилась ничьей 1:1.



Счёт был открыт на 13-й минуте. Нападающий гостей Садио Мане ворвался в штрафную, убрал мяч вправо и получил по ногам от защитника «горожан» Кайла Уолкера. Судья без промедлений назначил одиннадцатиметровый. Мохамед Салах мощно пробил под левую штангу с «точки», Эдерсон прыгнул в ту же сторону, но до мяча не дотянулся.

На 31-й минуте, как оказалось впоследствии, был установлен окончательный счёт матча. Кайл Уолкер с правого фланга покатил мяч на Кевина Де Брёйне, тот прострелил на Габриэла Жезуса, который в центре штрафной изящными финтами ушёл от двух защитников и пробил низом в ближний угол мимо Алисона.

У «Сити» в конце первого тайма была возможность выйти вперёд, но Кевин Де Брёйне не реализовал пенальти — мяч пролетел левее штанги.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 17 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (12) — на 11-м месте.