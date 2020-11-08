Мусаев: уверен, Кайо будет только прибавлять

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру защитника Кайо в матче с «Зенитом» (1:3).

«Что касается Кайо, у него высокий потенциал. Он играет каждый матч, выходит на поле даже после болезни. Кайо и сейчас ещё не до конца выздоровел, у него была повышенная температура, но он всё равно выходит и отдаёт все силы. Будем дальше работать, и я уверен, что Кайо будет только прибавлять.

Дать кому-то отдохнуть? Вы же сами понимаете, что ситуация не позволяет так поступать. В той же ситуации с Кайо не было большого выбора на его позицию", — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.