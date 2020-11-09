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Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия отправлен в отставку

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия отправлен в отставку
Футбол / Испания 0

«Сельта» отправила в отставку главного тренера команды Оскара Гарсию, сообщает официальный сайт клуба.

«Оскар Гарсия и его тренерский штаб больше не будут руководить командой. Клуб выражает искреннюю благодарность как каталонскому тренеру, так и его сотрудникам за их работу, профессионализм и усилия, продемонстрированные во время пребывания в „Сельте“. Им удалось проявить стойкость в сложном сезоне-2019/2020. Клуб желает Оскару Гарсии и его помощникам всяческих успехов в будущем, как в профессиональном, так и в личном плане», — говорится в сообщении.

47-летний Гарсия возглавил «кельтов» в 2019 году. Под его руководством клуб из Виго занял 17-е место в минувшем сезоне, тем самым избежав вылета в Сегунду.

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