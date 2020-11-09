Миралем Пьянич: хочу оставить след в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич заявил, что хочет оставить след в истории каталонского клуба.

«Я нахожусь в самом большом клубе мира, всегда мечтал здесь сыграть. Но сегодня я не могу быть счастливым, просто находясь в команде. Я хочу оставить след и надеюсь, что у меня будет возможность сделать это. Я хочу выиграть самые большие титулы, существующие в футболе, и сегодня моя цель — быть среди лучших», — цитирует Пьянича barcablaugranes.com со ссылкой на Canal Football Club.

Ранее появилась информация, что в клубе недовольны формой футболиста. Пьянич отстаёт в интенсивности от партнёров и прибыл в команду в ненадлежащем состоянии. Главная претензия — недостаточно усердная работа во время августовского отпуска.

Миралем Пьянич перешёл в «Барселону» из туринского «Ювентуса». Стоимость трансфера составила € 60 млн.