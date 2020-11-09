Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Миралем Пьянич: хочу оставить след в «Барселоне»

Миралем Пьянич: хочу оставить след в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич заявил, что хочет оставить след в истории каталонского клуба.

«Я нахожусь в самом большом клубе мира, всегда мечтал здесь сыграть. Но сегодня я не могу быть счастливым, просто находясь в команде. Я хочу оставить след и надеюсь, что у меня будет возможность сделать это. Я хочу выиграть самые большие титулы, существующие в футболе, и сегодня моя цель — быть среди лучших», — цитирует Пьянича barcablaugranes.com со ссылкой на Canal Football Club.

Ранее появилась информация, что в клубе недовольны формой футболиста. Пьянич отстаёт в интенсивности от партнёров и прибыл в команду в ненадлежащем состоянии. Главная претензия — недостаточно усердная работа во время августовского отпуска.

Миралем Пьянич перешёл в «Барселону» из туринского «Ювентуса». Стоимость трансфера составила € 60 млн.

В «Барселоне» недовольны формой Пьянича
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020