Черчесов: Миранчук и Черышев здоровы, оба приедут в сборную России в хорошем настроении

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о тренировке национальной команды.
«22 футболиста и три вратаря сегодня были на поле, ждём Миранчука и Черышева, которые играли вчера в своих клубах. Оба здоровы, оба приедут в хорошем настроении, потому что и Миранчук забил, и Черышев выиграл у „Реала“. Сегодня всё в стандартном режиме, общая тренировка восстановительного плана. Кто-то больше, кто-то меньше. Сегодня баня, сауна. Завтра — более полноценная тренировка», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной России.
Все ноябрьские матчи сборной России пройдут в гостях. Товарищеская встреча с Молдавией пройдёт 12 ноября. Начало — в 20:00 мск. Матч Лиги наций с Турцией состоится 15-го числа. Начало — в 20:00 мск. С Сербией подопечные Станислава Черчесова сыграют 18 ноября в матче Лиги наций. Начало встречи — в 22:45 мск.
- 9 ноября 2020
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