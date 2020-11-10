Форварда «Тоттенхэма» Бергвейна отцепили от сборной Нидерландов из-за плохой формы
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн не поможет сборной Нидерландов в предстоящих матчах.
Как сообщается на сайте национальной команды, 23-летний футболист прибыл в расположение сборной накануне, 9 ноября, и прошёл ряд тестов, по итогам которых выяснилось, что он находится в плохой физической форме. Из-за этого Стивена отцепили от команды, и он покинул её расположение.
Отмечается, что тренерский штаб сборной Нидерландов принял решение не искать замену Бергвейна. Команда продолжит подготовку к матчам в составе 24 человек.
Во время ноябрьской паузы Нидерланды проведут товарищеский матч с Испанией (11 ноября), а также сыграют в Лиге наций с Боснией и Герцеговиной (15 ноября) и Польшей (18 ноября).
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