Форварда «Тоттенхэма» Бергвейна отцепили от сборной Нидерландов из-за плохой формы

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн не поможет сборной Нидерландов в предстоящих матчах.



Как сообщается на сайте национальной команды, 23-летний футболист прибыл в расположение сборной накануне, 9 ноября, и прошёл ряд тестов, по итогам которых выяснилось, что он находится в плохой физической форме. Из-за этого Стивена отцепили от команды, и он покинул её расположение.



Отмечается, что тренерский штаб сборной Нидерландов принял решение не искать замену Бергвейна. Команда продолжит подготовку к матчам в составе 24 человек.



Во время ноябрьской паузы Нидерланды проведут товарищеский матч с Испанией (11 ноября), а также сыграют в Лиге наций с Боснией и Герцеговиной (15 ноября) и Польшей (18 ноября).