Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форварда «Тоттенхэма» Бергвейна отцепили от сборной Нидерландов из-за плохой формы

Форварда «Тоттенхэма» Бергвейна отцепили от сборной Нидерландов из-за плохой формы
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн не поможет сборной Нидерландов в предстоящих матчах.

Как сообщается на сайте национальной команды, 23-летний футболист прибыл в расположение сборной накануне, 9 ноября, и прошёл ряд тестов, по итогам которых выяснилось, что он находится в плохой физической форме. Из-за этого Стивена отцепили от команды, и он покинул её расположение.

Отмечается, что тренерский штаб сборной Нидерландов принял решение не искать замену Бергвейна. Команда продолжит подготовку к матчам в составе 24 человек.

Во время ноябрьской паузы Нидерланды проведут товарищеский матч с Испанией (11 ноября), а также сыграют в Лиге наций с Боснией и Герцеговиной (15 ноября) и Польшей (18 ноября).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020