Сандро Шварц: «Динамо» — «Спартак» в Кубке России? Я рад! Чем больше дерби, тем лучше

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России. В 1/8 финала турнира команде предстоит на своём поле сыграть со «Спартаком».
«Динамо» — «Спартак» — это всегда здорово! Я рад! Дерби — это особый матч, и чем таких встреч больше, тем лучше. Это будет первая игра после паузы и зимней подготовки, и сразу такой соперник! Отлично! И особенно важно, что матч пройдёт на нашем стадионе при поддержке наших болельщиков», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20 и 21 февраля 2021 года. Финальная встреча состоится 12 мая.
Напомним, в нынешнем сезоне розыгрыш Кубка России проходит в новом формате. По итогам группового этапа в плей-офф вышли 10 команд, к которым присоединились участники еврокубков. При этом не все представители Премьер-Лиги пробились в 1/8 финала. Так, «Рубин» и «Ротор» не сумели занять первое место в своих группах.
- 10 ноября 2020
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