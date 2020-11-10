Леонид Трахтенберг госпитализирован с коронавирусом
Консультант «Спартака» Леонид Трахтенберг госпитализирован с коронавирусом, сообщает объединение болельщиков московского клуба на странице в «Твиттере».
Напомним, Трахтенберг занимал пост директора «Спартака» по связям с общественностью с 2016 по 2019 год. В марте 2019 года Трахтенберг подал в отставку, после чего руководство московского клуба предложило ему должность консультанта.
Московский «Спартак» набрал 28 очков в 14 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований является ЦСКА, набравший в 14 встречах 31 очко. В тройку лидером входит санкт-петербургский «Зенит» (30). В следующем туре чемпионата России «Спартак» примет московское «Динамо». Матч состоится 21 ноября.
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