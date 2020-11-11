Озил — о возвращении Гуннерзавра: рад снова видеть тебя там, где ты должен быть

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал возвращение в клуб многолетнего талисмана «канониров» Гуннерзавра. Вчера, 10 ноября, на странице талисмана появилось сообщение: «Снова вернулся на «Эмирейтс».
«Рад снова видеть тебя там, где ты должен быть», — написал 32-летний немец на своей странице в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице Месута Озила в «Твиттере».
В костюме динозавра работает болельщик «Арсенала» Джерри Куй. С 1993-го он развлекал фанатов лондонского клуба сначала на «Хайбери», а потом и на «Эмирейтс». Образ маскота придумал 11-летний мальчик по имени Питер Лавелл, который выиграл конкурс на разработку талисмана среди маленьких фанатов клуба.
Известие об увольнении маскота вызвало недовольство не только у болельщиков «Арсенала», но и у бывших футболистов лондонского клуба. Например, экс-нападающий «канониров» Иан Райт назвал его ужасной новостью. В итоге Месут Озил обратился к клубу с просьбой вернуть ранее уволенного маскота. Немец выразил готовность возмещать расходы по зарплате талисмана клуба до тех пор, пока будет играть за «пушкарей».
- 11 ноября 2020
-
18:26
-
18:25
-
18:13
-
18:11
-
18:00
-
17:53
-
17:51
-
17:30
-
17:19
-
17:16
-
17:16
-
16:57
-
16:44
-
16:27
-
16:20
-
16:04
-
15:34
-
15:26
-
15:05
-
15:03
-
14:58
-
14:26
-
14:07
-
14:01
-
13:58
-
13:55
-
13:50
-
13:47
-
13:38
-
13:30
-
13:18
-
13:11
-
12:50
-
12:41
-
12:20