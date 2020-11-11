Озил — о возвращении Гуннерзавра: рад снова видеть тебя там, где ты должен быть

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал возвращение в клуб многолетнего талисмана «канониров» Гуннерзавра. Вчера, 10 ноября, на странице талисмана появилось сообщение: «Снова вернулся на «Эмирейтс».



«Рад снова видеть тебя там, где ты должен быть», — написал 32-летний немец на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице Месута Озила в «Твиттере».

В костюме динозавра работает болельщик «Арсенала» Джерри Куй. С 1993-го он развлекал фанатов лондонского клуба сначала на «Хайбери», а потом и на «Эмирейтс». Образ маскота придумал 11-летний мальчик по имени Питер Лавелл, который выиграл конкурс на разработку талисмана среди маленьких фанатов клуба.



Известие об увольнении маскота вызвало недовольство не только у болельщиков «Арсенала», но и у бывших футболистов лондонского клуба. Например, экс-нападающий «канониров» Иан Райт назвал его ужасной новостью. В итоге Месут Озил обратился к клубу с просьбой вернуть ранее уволенного маскота. Немец выразил готовность возмещать расходы по зарплате талисмана клуба до тех пор, пока будет играть за «пушкарей».