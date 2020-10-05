«Арсенал» уволил маскота, работавшего в клубе 27 лет! Теперь его зовут на «Газпром Арену»

В начале августа лондонский «Арсенал» уволил 55 сотрудников из-за последствий пандемии. Теперь под сокращение попал маскот «канониров» Ганнерзавр, который работал в клубе 27 лет. Из-за отсутствия болельщиков на стадионах в Англии руководство «Арсенала» посчитало бессмысленным платить главному талисману клуба заработную плату. У многих людей эта новость вызвала возмущение, и они требуют вернуть Ганнерзавра на «Эмирейтс».

Кто скрывается под костюмом динозавра?

В костюме динозавра работал болельщик «Арсенала» Джерри Куй. Он поддерживает «канониров» с 1963 года, с 1993-го развлекал фанатов лондонского клуба сначала на «Хайбери», а потом и на «Эмирейтс». Образ маскота придумал 11-летний мальчик по имени Питер Лавелл, который выиграл конкурс на разработку талисмана среди маленьких фанатов клуба.



Сам Джерри, который надел на себя костюм Ганнерзавра, работал неполный рабочий день и был настолько предан своему клубу, что однажды даже пропустил свадьбу собственного брата, чтобы присутствовать на домашнем матче «Арсенала».



Даже несмотря на отсутствие болельщиков на стадионах, Куй старался развлекать их в соцсетях. Например, в своём «твиттере», который читают свыше 65 тысяч пользователей, Ганнерзавр делился фотографиями, сделанными дома во время карантина.

Возмущение болельщиков и сбор средств

Известие об увольнении маскота вызвало недовольство не только у болельщиков «Арсенала», но и у бывших футболистов лондонского клуба. Например, экс-нападающий «канониров» Иан Райт назвал его ужасной новостью.

А «Зенит» от имени Андрея Аршавина в «твиттере» пригласил маскота «Арсенала» на «Газпром Арену».

Готовность приютить талисмана лондонского клуба выразила испанская «Севилья», которая опубликовала фото в «твиттере».

Один из самых известных болельщиков «канониров», журналист и телеведущий Пирс Морган, заявил, что Ганнерзавр никуда не уйдёт.

К нему подключились и другие фанаты «Арсенала».



«Ты заслужил лучшего! Требую справедливости для Ганнерзавра».

«Я никогда не прощу этому клубу то, что они уволили Ганнерзавра».

Поддержку главному талисману «канониров» выразил даже болельщик лондонского «Вест Хэма».



«Даже мне, как фанату «Вест Хэма», грустно, что он ушёл».

Теперь фанаты «Арсенала» хотят вернуть Джерри Куя на работу и начали сбор средств. Пока они собрали 1149 фунтов из запланированных 70 тысяч, но эта цифра стремительно растёт. Надеемся, что справедливость восторжествует, и Ганнерзавр всё же продолжит работу в клубе.